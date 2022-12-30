Sıcaklık 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek

Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca havanın bulutlu olacağını, sıcaklığın ise 18 – 21 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.
Yılın son günü olan yarın ile yeni yılın ilk günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak. Havanın pazartesi açık ve az bulutlu; salı parçalı ve az bulutlu; çarşamba açık ve az bulutlu; perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; cuma ise az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında olacakken, rüzgarın Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.