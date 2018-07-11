SICAKLIK 37-40 DERECE…

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde iç kesimlerde 37- 40; sahillerde 33- 36 civarlarında olması bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 12 - 18 Temmuz tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülke genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Cuma ve cumartesi sabahları yer yer sis bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek