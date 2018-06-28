Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalması beklenen KKTC’de hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 ºC’ye kadar yükselecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 28 Haziran 4 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 – 38 ºC, sahillerde 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek.
Periyot boyunca havanın genellikle açık ve az bulutlu, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da öğle saatlerinde parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor..
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek
SICAKLIK 38 ºC’YE KADAR YÜKSELECEK
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