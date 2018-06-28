SICAKLIK 38 ºC’YE KADAR YÜKSELECEK



Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalması beklenen KKTC’de hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 ºC’ye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Haziran 4 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 – 38 ºC, sahillerde 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek.

Periyot boyunca havanın genellikle açık ve az bulutlu, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da öğle saatlerinde parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor..

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek