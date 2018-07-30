SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 35-38 SAHİLLERDE 31-34 DERECE DOLAYLARINDA OLACAK

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 35-38 SAHİLLERDE 31-34 DERECE DOLAYLARINDA OLACAK


 Hava sıcaklığı, önümüzdeki günlerde, iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 31 Temmuz-6 Ağustos arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; genellikle açık zamanla parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek

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