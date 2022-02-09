Sıcaklık yükselecek

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki yedi günlük sürede yağmur beklenmediğini, yarından sonra hava sıcaklığının da 4 derece artacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmini raporuna göre bölgenin yarın alçak basınç, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde yarın 12- 15 derece; diğer günlerde ise 16-19 derece dolaylarında seyredecek.
Raporda, rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette Perşembe günü kuvvetli yer yer fırtınamsı esmesinin beklendiği