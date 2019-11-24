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Şiddeti Ortaya Ser” başlıklı etkinlik

Şiddeti Ortaya Ser” başlıklı etkinlik
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KAYAD, 25 Kasım Kadına Karşı şiddetle mücadele günü kapsamında, “Şiddeti Ortaya Ser” başlıklı etkinlik gerçekleştirdi. 
KAYAD’dan yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.00-14.00 arası Selimiye Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar, “yaşadıkları veya tanık oldukları şiddeti çamaşır ipine sererek” etkinliğe katkı koydu. 
Etkinlikte konuşma yapan KAYAD Başkanı Meral Akıncı, “Kirli çamaşırlar ortaya serilmez” anlayışını terk etmenin zamanı geldiğini vurguladı.

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