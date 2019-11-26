“Şiddettin affedilecek hiçbir yanı yoktur”

Kamu-Sen Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi heyeti, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek, taleplerini aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Ayşe Özdemirağ, toplumda kadına yönelik şiddeti önleyecek yasal köklü değişikliklerin yapılmadığını belirterek, iş yerlerinde, sokaklarda ve aile içinde şiddetin devam etmekte olduğunun gözlemlendiğini kaydetti.

Özdemirağ, Kamu-Sen olarak kadına yönelik şiddeti bir insanlık hakkı ihlali olarak gördüklerini dile getirerek, toplumun tüm kesimlerine görev veren “ Devlet Eylem Planı” hazırlanması gerektiğini ortaya koydu.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, kadına yönelik şiddet, çocuklara uygulanan istismarlara sadece belirli günlerde değil yılın her günü bu hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Şiddetin normalmiş gibi gösterilmeye çalışılması kadar yanlış bir şey olamayacağını ifade eden Bakan Sucuoğlu, şiddete uğrayan kadınların bir daha olmayacakmış gibi affedici olmasının da son derece hatalı bir davranış olduğunun altını çizdi.

“ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLAR ÇEKİNMESİN İLGİLİ DAİRELERE BAŞVURSUN”

Sucuoğlu, “şiddet başladıysa devam eder. Kadınlarımız hiç çekinmeden, ilgili daireleri, Alo 183, Polis 155 numaralarına şiddet karşısında arayabileceklerini ve yardım alabileceklerini bilmelidir” dedi.

Gelen şikayetlerin buzdağının sadece görünün yüzü olduğunu ifade eden Sucuoğlu, kadının etraf ne diyecek kaygısıyla bunu kader olarak kabul etme noktasına dahi gelebildiğini söyledi.

MAĞUSA’YA KADIN SIĞINMA EVİ…

“Bakanlık ve Bakanlığa bağlı Sosyal hizmetler olarak biz gereken her türlü yardımı yapıyoruz ve her zaman yapmaya hazırız. Ekonomik anlamda imkanlar doğrultusunda gereken katkıyı veriyoruz.” diyen Sucuoğlu, Mağusa’da bir kadın sığınma evi açma konusunda hedef koyduklarını ve yer araştırması içinde oldukları bilgisini verdi. Sucuoğlu bunu tüm ilçelere yaymak istediklerini de belirtti.

Kadına yönelik şiddetin bir dünya sorunu olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, Eğitim bakanlığı ile de bu konu ile ilgili çalışmaları olduklarını dile getirdi.

Bakan Sucuoğlu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin durumu ile ilgili de bilgi vererek Dairede yasadaki eksiklikler nedeniyle iki çalışan dışında kimse olmadığını anlattı. Dairenin işlevsel nitelik kazanması adına son noktaya gelindiğini de vurgulayan Bakan Sucuoğlu, tadil yasasının meclise gelmek üzere olduğunu kaydetti.

Bakan Sucuoğlu ayrıca bir yıl önce Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocuk Köyü Derneği arasında, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımının büyük katkısının görüldüğünü, protokolün önümüzdeki günlerde yenileceğini belirtti.

Son bir yıl içinde ALO 183 hattına 1961 ihbar geldiğini kaydeden Sucuoğlu, bunların 67 tanesinin kadına yönelik şiddet vakası olduğunu, 62 kişiye Barolar Birliği ile yapılan protokol çerçevesinde adli destek yardımı yapıldığını, 19 şiddete uğrayan kadının da sığınma evine gönderildiği bilgisini verdi.

Bakan Sucuoğlu Polise gelen şikayetlerle birlikte, 883 kadına yönelik şiddet, 318 darp, 127 şiddet tehdidi, 104 telefon tacizinin kayıtlara geçtiğini ifade etti.

“Şiddettin affedilecek hiçbir yanı yoktur” diyen Bakan Sucuoğlu şiddete uğrayan kadınların çekinmeden müracaat etmeleri çağrısı yaptı.