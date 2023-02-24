Emekli öğretmen Ömer Emiroğlu’nun eşi, akademisyen spor adamı Osman Emiroğlu ile BRT çalışanı spor spikeri Kaya Emiroğlu’nun anneleri olan Sıdıka Emiroğlu, evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat etti. Emiroğlu’nun vefatı sevenlerini ve dostlarını yasa boğdu.
Sıdıka Emiroğlu hayatını kaybetti
Emekli öğretmen Ömer Emiroğlu’nun eşi, akademisyen spor adamı Osman Emiroğlu ile BRT çalışanı spor spikeri Kaya Emiroğlu’nun anneleri olan Sıdıka Emiroğlu, evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat etti. Emiroğlu’nun vefatı sevenlerini ve dostlarını yasa boğdu.
YORUM EKLE