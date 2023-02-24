Sıdıka Emiroğlu hayatını kaybetti

Lefkoşa sevilen, sayılan bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Aslen Larnaka(İskele) doğumlu olup uzun yıllardan beridir Lefkoşa’da yaşayan Sıdıka Emiroğlu vefat etti.

Emekli öğretmen Ömer Emiroğlu’nun eşi, akademisyen spor adamı Osman Emiroğlu ile BRT çalışanı spor spikeri Kaya Emiroğlu’nun anneleri olan Sıdıka Emiroğlu, evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat etti. Emiroğlu’nun vefatı sevenlerini ve dostlarını yasa boğdu.



