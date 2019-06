"Sıfır Tolerans' politikası küçük esnaf'a sıkıntılar yaşatıyor"

Lefkoşa Türk Belediyesi, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Manavoğlu sosyal medya hesabından esnafın yaşadığı zorluklara dikkat çekti.Manavoğlu, kalkınma açısından küçük esnafın destek görmesinin önemli olduğunu ve çözüm yollarının sağlanması yönünde kendi düşüncelerini belirtti.

İşte Lefkoşa Türk Belediyesi, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Manavoğlu'nun paylaşımı;

BAŞKENT’TE KÜÇÜK ESNAFA SOLUK OLMALIYIZ

Sevgili Lefkoşalılar;

Ülkemizde ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşanmaktadır. Başkent Lefkoşa’da da ekonominin can damarı durumundaki esnaf da büyük sıkıntılar çekmektedir.

Küçük işletmelerimizde özellikle restoran, büfe gibi noktalarda geçmişten bugüne yasal noktalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle işletmecilerin sorunları her geçen gün artmaktadır.

Lefkoşa Türk Belediyesi son dönemde SIFIR TOLERANS politikası benimsediğinden zaten sıkıntı içerisinde olan küçük esnaf daha da sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Benim düşüncem bizlerin belediye yöneticilerinin İNİSİYATİFLER ele alarak sorunların çözümünü sağlaması gerektiği yönündedir.

Örneğin bir işyeri uzun bir süredir izinli bir şekilde çalışıyor ve el değiştiriyorsa, yeni sahibinin sıkıntı yaşamadan, ekmek parası kazanmak için açmaya çalıştığı iş yerinde yerel yönetim olarak destek olmamız gerekmektedir. Zira bu gibi iş yerleri istihdam açısından da hem ülke ekonomisine, hem de belediyemizin ekonomisine katkılar sağlayacaktır. Sözlü olarak “İZİN VERİLECEK” denen konular SIFIR TOLERANS düşüncesinin devreye girmesiyle askıya alındı ve bir çok esnaf bu konuda mağdur olmuştur. Bu gibi sıkıntıların aşılması konusunda yasaya bağlı kalmakla birlikte kademeli geçişler söz konusu olması gerekmektedir.

Örneğin çoğu işletmelerimiz geçici izinlerle hayatlarını idame ettirme gayreti içerisindedirler. Bu izinlerle örneğin Surlariçine renk katan bir çok işletmemiz kalıcı izinlerle işletmelerini çok daha güzel bir noktaya taşıyabileceklerdir.

Mesela Bandabulya sahnesinin bulunduğu noktada bir çok yeni açılan iş yeri, mekanlarının konumu gereği yol içerisine masa sandalye koyduğu için onlar da bu SIFIR TOLERANS politikası çerçevesinde ilerde sıkıntılar yaşayacaktır. Bunlar belirli planlamalar çerçevesinde ele alınmalıdır. Aksi takdirde SIFIR TOLERANSLA bu noktalara yaklaşırsak Surlariçine hayat veren bu mekanlar da BİR BİR KEPENK İNDİRECEKTİR.

Kısa, orta ve uzun vadelerde sıkıntı yaratan noktaların aşılması için hem İNİSİYATİFLER üstlenmeli, hem de gerekli yasal çalışmaları yapmamız gerekmektedir.

Belediye yöneticileri bu gibi konularda cesaretle İNİSİYATİFLER üretmeli ve toplumsal kazanç noktası ön plana çıkarılarak adımlar atılmalıdır.

Biz belediye yöneticileri olarak bu konulardan ziyade, Başkent için çok daha önemli projelere odaklanmalıyız. Örneğin Açık Pazarın bir an önce bitirilmesi gibi konulara enerjimizi aktarmamız gerekmektedir.

Sevgiyle kalın…

MEHMET MANAVOĞLU

Lefkoşa Türk Belediyesi, Belediye Meclis Üyesi

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 13:51