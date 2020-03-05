"Siftah yapmadan günü geçiren dükkanlar var”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün Arasta esnafını temsil eden bir grubu kabul etti.

Arasta esnafı, Cumhurbaşkanına, Lokmacı kapsının yeniden açılmasına yönelik topladıkları 300 imzanın yer aldığı dosyayı sundu.

Arasta esnafı adına konuşan Bünyamin Yüksekbaş, kapıların kapatılmasının asıl nedenini bilmediklerini, gerçek nedenle ilgili belirsizlik bulunduğunu belirtti.

Esnafın kapının kapatılması üzerine büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Yüksekbaş, siftah yapmadan günü geçiren dükkanlar olduğunu söyledi.

Yanlarına çalışan elemanlar bulunduğunu, herkesin ciddi sıkıntı içinde olduğunu dile getiren Yüksekbaş, dükkanlarını kapılar açılana kadar açmama eylemi yapmayı düşündüklerini kaydetti.

Yüksekbaş, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşlerini sorarak, yardımlarını talep etti.