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Sigorta işlemleri online yapılabiliyor

Sigorta işlemleri online yapılabiliyor
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, Sosyal Sigortalar Dairesi vatandaşlara kolaylık sağlamak üzere, online başvuru yapabilme olanağı sağladı.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,  dün başlayan uygulamayla sigortalılar, internet üzerinden "ssd.gov.ct.tr " adresine   sigorta numarası ve kimlik numaralarını girerek  "Sigortalı Girişi "bölümünden giriş yaptıktan sonra  "Online İşlemler" kısmından yaşlılık ,malullük, ölüm aylığı başvuruları ile gözlük cam/çerçeve yardımı, ilaç/kan çubuğu yardımı ve evlenme yardımı başvurularını online olarak yapabilecekler. 

Buna ilaveten halen yürürlükte olan  prim borcu affı başvurularının da online olarak yapılabildiğine işaret edilen açıklamada,  Sigorta numarasını bilmeyenler için, Bakanlık tarafından Sosyal Sigortalar Dairesi Facebook sayfasından mesaj yolu ile öğrenebilmelerine imkan sağlandığı da kaydedildi.

Açıklamada, “Sigortalılarımızın sağlık önlemleri çerçevesinde,  kurumumuza gelmek  yerine, işlemlerini ssd.gov.ct.tr adresinden yapması; herhangi bir işlemle ilgili sıkıntı yaşanması durumunda  ssd.gov.ct.tr  ya da Sosyal Sigortalar Dairesi Facebook sayfasına ulaşması önemle rica olunur” denildi. 

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