Sıla Usar İncirli, aday adaylığı başvurusunu yaptı

CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Belediye Başkanlığı için aday adaylığına başvurusunu yaptı.

İncirli sosyal medya hesabından şunları kaydetti.

"Lefkoşa, Kıbrıslıların 4500 yıllık şehri. Yüzyıllardır sadece Lefkoşalıların değil tüm Kıbrıs’ın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalbi. Lefkoşa çok hasarlandı. Onu yeniden başşehir karakterine kavuşturmak, gerçek bir Avrupa başşehri olmasını sağlamak için yönetimine adayım. Lefkoşayı terk edilmek değil özlenip kavuşulmak istenen şehir haline getirmek, yaşadığımız şehirle gurur duymamızı sağlamak boynumuzun borcudur."