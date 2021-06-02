Silah zoruyla ses kaydı yaptırtmak ve yayınlamaktan 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da K.B.(E-53), önceden tanıdığı B.İ.’nin evine giderek, silah zoruyla ses kaydı yaptırtmak ve söz konusu kaydın bir gazeteye ait internet haber sitesinde yayınlanmasını sağlamaktan tutuklandı.
Ardından B.İ.’ye ait cep telefonuna vatandaşlık işlemlerini nasıl yaptığını anlattıran ses kaydını çektirip kendi cep telefonuna gönderilmesini sağlayan K.B.’nin, söz konusu kaydın bir gazeteye ait haber sitesinde yayınlanmasını sağladığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında K.B. tutuklanırken, polisin soruşturması devam ediyor.