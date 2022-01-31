ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Silahlı saldırı sonrası Bulut Akacan video yayınladı
Kıbrıs
31 Ocak 2022 Pazartesi 23:01
Kıbrıs Genç Tv
İş insanı Bulut Akacan, babası Mehmet Akacan'ın uğradığı silahlı saldırının ardından bir video yayınladı.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Cumhurbaşkanlığı: "Mülkiyet hakkına saygılı Maraş açılımını kararlılıkla sürdüreceğiz"
Kıbrıs
“Kamuda taşerona son verilmeli ve sendikasız çalıştırılmak yasaklanmalı”
Kıbrıs
“Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı” kurulmasını talebi
Kıbrıs
İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları...Yapılan testlerin sonuçları açıklandı
Kıbrıs
Mehmet Akacan'a silahlı saldırı
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
“Kamuda taşerona son verilmeli ve sendikasız çalıştırılmak...
“Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı”...
145 üreticiye 201 bin 600 TL tazminat ödendi
Tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması...
Bir haftada 6 yangın olayı
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
AYŞE KAPTAN ECZ
Tel: 03922274596
Lefkoşa
CANEŞ ECZ
Tel: 0392 225 52 20
Lefkoşa
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
Tel: 03922234565
Girne
BUĞÇE ECZANESİ
Tel: 03928150032
Girne
ÖZENİR ECZANESİ
Tel: 05428760660
Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
Tel: 0392 824 57 13
Gazimağusa
TANYA SALİMER ECZ
Tel: 03923669988
Gazimağusa
ZEYNEP ECZANESİ
Tel: 03923651847
Güzelyurt
İNCİ ECZANESİ
Tel: 0392 714 32 52
İskele
SELİN ECZANESİ
Tel: 0392 371 28 56
Lefke
ULUS ECZANESİ
Tel: 03927277649
Facebook
Twitter
8.1B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE