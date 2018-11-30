Kıbrıs Türk Diyabet Derneği “Sindirim Sistemi Ameliyatı (medikal cerrahi) Olanları Dinleyelim, Tartışalım” konulu sohbet toplantısı düzenliyor.

4 Aralık Salı akşamı saat 17.00’de Lefkoşa’da yeni Dernek ofisi eğitim salonunda (Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy-Lefkoşa) düzenlenecek toplantıda sindirim sistemi ameliyatını yaşayan konuklar deneyimlerini aktaracak.

Diyabet Derneği’nden yapılan açıklamada, bilgi için 223 6115 ve 0548 859 5001 numaralı telefonlara ulaşılabileceği, tüm halkın ve dernek üyelerinin toplantıya davetli olduğu belirtildi.