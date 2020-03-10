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“Sınır kapıları ve havalimanlarında ateş ölçümleri ve sorgulama yapılmaktadır"

“Sınır kapıları ve havalimanlarında ateş ölçümleri ve sorgulama yapılmaktadır"
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Sağlık Bakanlığı Corona pozitif teşhisi alan Alman hasta ve alınan diğer tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Şu anda kara, deniz ve hava tüm sınır kapılarında, hijyen önlemleri ve denetimlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtilen açıklamada, “Sınır kapıları, hava ve deniz limanları, kişilerin ulaştığı kalabalık alanlar dahil ilaçlanmıştır.”denildi.

Açıklamada, Sağlık personeli sayısının da arttırıdığı belirtilerek, “sınır kapıları ve havalimanlarında ateş ölçümleri ve sorgulama yapılmaktadır. Bakanlığımız  düzenli  olarak  gelişmeleri  kamuoyuyla paylaşacaktır.”ifadelerine yer verildi.

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