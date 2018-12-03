Sınır kapılarında ticari araç denetmi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi personeli ile PGM Trafik Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Derinya, Beyarmudu ve Metehan sınır kapılarında ticari araç denetimi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapılan denetim sırasında kurallara uymayan sürücü ve işletmelere cezai işlem uygulandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi personeli ile PGM Trafik Müdürlüğü ekipleri, sınır kapılarında yaptıkları son denetim ile Kasım ayı içerisindeki altıncı denetimi gerçekleştirmiş oldu.



