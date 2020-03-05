banner22

Sınır kapılarının kapalı kalma süresinin uzatılması ihtimalinden söz etti

Sınır kapılarının kapalı kalma süresinin uzatılması ihtimalinden söz etti
banner32

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının bazılarının kapatılması yönünde Rum hükümetinin aldığı kararın uzatılması ihtimalinden söz etti.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından dördünün geçici olarak kapatılması kararına değinerek, sürenin uzatılma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Anastasiadis konuşmasında özetle, “sınır kapılarının bazılarının kapanmasının sebeplerinin ortadan kalkmadığını, sadece etkin önlem alınması amacıyla sürenin uzatılması ihtimalinin büyük olasılık olduğunu” vurguladı.

Anastasiadis, diğer olası önlemlerin de ele alınmakta olduğunu, alınması kararlaştırılan önlemlerin halka duyurulacağını da sözlerine ekledi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿