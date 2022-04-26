"Sıra basın özgürlüğünde mi?"

Rasıh Reşat, yazdığı bir köşe yazısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’ın “şikayeti ve şikayet merciinin gördüğü lüzum” üzerine, Dış Basın Birliği başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifanın ardından kişisel sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sözlerini eleştiren Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman,”Sıra basın özgürlüğünü maskaralığa çevirmeye mi geldi?” sorusunu yöneltti.

AÇIKLAMANIN TAMAMI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Sevgili Rasıh Reşat, Sn. Tatar’ın şikayeti ve “şikayet mercii”nin gördüğü lüzum üzerine Dış Basın Birliği’ndeki görevinden istifa etti. Sn. Tatar ise “ortada bir istifa varsa sorumlusu başka yerde aranmalıdır” dedi. Nerede?! Sıra basın özgürlüğünü maskaralığa çevirmeye mi geldi?