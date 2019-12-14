Şırınga çikolatalar toplatılıyor

Türkiye’de 2 çocuğun ölümüne neden olan ‘Şırınga Çikolata’ olarak adlandırılan ürün, ülke genelinde olduğu gibi İskele ve köylerinde de toplatılıyor.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Çok İvedi’ şeklinde diğer belediyeler gibi İskele Belediyesi’ne de bugün gönderilen, Müsteşar Mustafa Akçaba imzası taşıyan uyarı yazısı üzerine İskele Belediyesi Zabıta Birimi, denetime çıktı. Vakit kaybetmeden kontrollerine başlayan Zabıta Birimi, tespit ettiği Şırınga tipi çikolatalara el koydu” denildi.

Yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Çok İvedi’ şeklinde Mustafa Akçaba imzası taşıyan uyarı yazısı da paylaşıldı;

“Ülkemize de 36 koli ithal edilen Bonart marka creaminjector (kakaolu fındık kreması) ürüne ait ambalajla ilgili Türkiye’de yaşanan üzücü iki olayın ardından TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ürün güvenliği ile ilgili olarak başlatmış olduğu araştırma sonuçlanana kadar söz konusu ürünlerin piyasa ve okul kantinlerinde satışının durdurulması hususunda bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim.”

İskele Belediyesi Zabıta Birimi Amirliği de yaptığı uyarıda, söz konusu çikolatanın herhangi bir yerde görülmesi durumunda hemen kendilerini 0548 810 11 16 numaralı telefondan ya da WhatsApp üzerinden ulaşmalarını rica etti.