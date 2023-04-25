SİTA, “Dünü, Bugünü, Yarınıyla Hellimin Avrupa’ya Yolculuğu” isimli panel düzenleyecek

Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA), Kıbrıs’ın geleneksel ürünü Hellim’in Avrupa Birliği (AB) nezdinde Coğrafi İşaret ve Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tescil edilme sürecinin tüm boyutlarının, konuya paydaşların katılımı ile ele alınacağı “Dünü, Bugünü, Yarınıyla Hellimin Avrupa’ya Yolculuğu” isimli panel düzenleyecek.

Panel, 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü, saat 10.00’da Lefkoşa The Elysium Park’ta gerçekleştirilecek.

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi, KKTC Tarım Bakanlığı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Süt İmalatçıları Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği temsilcilerinin yer alacağı ve arka arkaya gerçekleştirilecek 2 panel şeklinde organize edilen etkinlikte moderatörlük görevlerini SİTA adına Prof. Dr. Hasan Güngör ve Orçun Kamalı üstlenirken; Çiğdem Duvarcı da etkinlikte sunucu olarak görev alacak.