Sivil Havacılık Dairesi hava trafik personeli, Antalya'da eğitimde

Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesi hava trafik personeli, Ercan’da yeni yapılması planlanan R-NAV yaklaşma planı ile ilgili Antalya Havalimanı’nda eğitim görmeye başladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, TC Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne bağlı Hava Trafik Müdürlüğüyle yapılan girişimler sonrasında başlayan program çerçevesinde, Aralık 2018 sonuna kadar 38 personel, 10’ar kişilik gruplar halinde eğitime tabi tutulacak.

Sivil Havacılık Dairesi’ndeki hizmet içi eğitimler çerçevesinde Ocak 2019’da ise “Hava Trafik Amirlik ve personelinin, SMART binasındaki yangın ve depreme karşı hazır bulunma eğitimi” ile “24 saat vardiya sistemi ile çalışan hava trafik personeline ilk yardım sağlık eğitimi” verilecek.

Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesinde 2019’daki hizmet içi eğitimlere, Teknik, İtfaiye, Klima ve Haberleşme Birimlerinde devam edilmesi planlanıyor.

Hava Trafik Kontrol bölümünde çalışan 42 hava trafik kontrolörüne, geçtiğimiz haftaİnsansız Hava Aracı (Drone) hakkında bilgilendirme amaçlı iki günlük hizmet içi eğitim verilmişti.