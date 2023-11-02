Sivil Havacılık Dairesi Yasa Tasarısı Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, Komitede “Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)(Değişiklik)Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesi tamamlandı ve oy birliğiyle Genel Kurul’un gündemine sevk edildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Personel Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, KTAMS, KAMU-SEN ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan yetkililer katıldı.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ahmet Savaşan katıldı.