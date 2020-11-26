Sivil Savunma afet acil durum (deprem) plan tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinatörlüğünde her yıl Afet ve Acil Durumlarla ilgili olarak düzenlenen planlı tatbikat, KKTC’de ilgili birimler tarafından Covid-19 Pandemisi nedeniyle belirlenen güvenlik tedbirleri kapsamında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bünyesinde bugün “Plan Tatbikatı” olarak gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, icra edilen Sivil Savunma Afet Acil Durum (Deprem) Plan Tatbikatı’nda senaryo gereği; “saat:08.33’de Kıbrıs’ta Richter ölçeğine göre 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve 15 saniye süre ile ülke sarsıntıya maruz kaldı. Senaryo gereği, saat 08.33 itibarı ile Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Lefkoşa olduğu, yirmi beş kilometre derinlikte ve tüm yurtta hissedildiği, depremin Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde etkili olup ülke genelinde hasara ve paniğe yol açtığı bildirildi”.

Plan Tatbikatı kapsamında depremin ardından Sivil Savunma Bölge Müdürlüklerinin koordinesinde Kaymakamların başkanlığında beş ilçede, İlçe Kriz Yönetim Merkezleri kuruldu.

İlçe Kriz Yönetim Merkezleri’nde İlçe Kaymakamı, İlçe Polis Müdürü, Bölge Askeri Komutanı, Belediye Başkanı, Hastane Müdürü, Orman Dairesi Bölge Şefliği ve Bölge Sivil Savunma Müdürü veya temsilcileri görev aldı.

Başkanlıkta kurulan “Tatbikat Kontrol Merkezi” tarafından iletişim vasıtaları (GSM Telsiz, IP Telefon, Sage 2000 Telsiz ve WhatsApp) ile İlçe Kriz Yönetim Merkezlerine depremle birlikte ülkemizde yaşanabilecek olaylarla ilgili farazi durumlar (Köprülerin yıkılması, Apartmanların enkaza dönüşmesi, yolların trafiğe kapanması, yangınlar oluşması vb.) bildirilerek mahalli imkanlarla çözüm üretmeleri istendi.

Tatbikat, İlçe Kriz Yönetim Merkezlerinin veri dosyalarında bulunan kaynaklarını (personel ve araç, malzeme, teçhizat) kullanarak oluşturdukları müdahale ekipleri vasıtasıyla mevcut planlar üzerinde gerçeğe yakın olarak çözüm üretilmesiyle tamamlandı.