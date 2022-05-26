Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı -2022” Metehan bölgesinde yapılıyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın “Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı -2022” Lefkoşa’da Metehan bölgesinde yapılıyor.

Senaryo gereği meydana gelen afetten en çok etkilenen bölge olarak belirlenen Metehan bölgesinde paydaş kurumların imkan ve kabiliyetleri sergileniyor. Tatbikatı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da izliyor.

Afet Acil Durum yönetimi sisteminde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini denemek, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak için düzenlenen tatbikat saat 15.00’te konuşmalarla başladı.

Tatbikat, afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık, kurum, kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımıyla yapılıyor.

Geçen yıl Gazimağusa’da yapılan tatbikattan farklı olarak bu yıl Kıbrıs Tük Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurların da katılımıyla afet ve acil durumlara ulusal müdahale gücü geliştirildi.

Tatbikat 21 senaryodan oluştu. Senaryoya göre, Larnaka körfezi açıklarında, bu sabah 09.30’da deniz tabanının 5 kilometre derinliğinde, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, en çok hasar Metehan bölgesinde oluştu. Komuta merkezi burada oluşturuldu.

21 olayın yaklaşık yarısı enkaz üzerinde oluşuyor, tatbikat boyunca enkazda çalışmalar devam edecek.