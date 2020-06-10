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Sivil Savunma'dan Mağusa Tıp Merkezinde tatbikat

Sivil Savunma'dan Mağusa Tıp Merkezinde tatbikat
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Sivil Savunma Gazimağusa ve İskele Bölge Müdürlükleri, Gazimağusa Tıp Merkezi Hastanesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Söz konusu tatbikata, Tıp Merkezi Hastanesi personeli de katıldı. 
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat senaryosu gereği, hastanede çıkan yangına personel müdahale ederek, alt kattaki kişilerin tahliyesini gerçekleştirdi. Üst katta mahsur kalan kişilerin ise sedye ve kurtarma teknikleri kullanılarak tahliyeleri yapıldı.

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