Sivil savunma ekipleri, dağlık bölgede yürüyüş yaparken yaralanan Rum kadını Girne Akçiçek Hastanesi’ne nakletti

Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüğü Arama-Kurtarma ekibi, yardım talebi üzerine dağlık bölgede yürüyüş yapan 42 yaşındaki Rum kadını bulunduğu yerden kurtarma aracı ile alarak, Girne Akçiçek Hastahanesi’ne nakletti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, bugün saat 13:30’da Sivil Savunma Alo 101 Acil Yardım Hattı’na gelen yardım talebi çağrısı üzerine anında olay yerine gitti.

Çatalköy’ün doğusunda dağlık bölgede arkadaşları ile birlikte yürüyüş yapan Rum kadının ayağından sorun yaşadığı ve yürüyüşe devam edemediği için, arkadaşları Sivil Savunma Alo 101 Acil Yardım Hattı’nı arayarak yardım talebinde bulundu.

Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüğü Arama-Kurtarma ekibi tarafında nakledildiği, Girne Akçiçek Hastahanesi’nde yapılan ilk müdahale ve röntgen çekiminde Rum kadının ayağında parçalı kırık olduğu tespit edildiği bildirildi.