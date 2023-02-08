Sivil Savunma ekiplerinin Adıyaman ve Hatay Kırıkhan’daki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Sivil Savunma ekiplerinin Adıyaman ve Hatay Kırıkhan’daki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
banner94
banner90

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama-kurtarma ekibi, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Buna göre, ekipler bugün Adıyaman’daki enkazda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 erkek yetişkin şahsın cansız bedenine ulaştı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedild:

“Şimdiye kadar İsias Otel ve çevresindeki enkazlarda yapılan arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14 cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi İsias Otel’de, 5 kişi ise otel civarında olmak üzere toplam 6 yaralı göçük altından çıkarılmıştır.

Ekiplerimiz, çocuklarımıza ulaşabilmek için arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız bir şekilde 7/24 saat esasına göre yoğun bir şekilde devam etmektedir.”

banner91
-Sivil Savunma ekipleri Hatay-Kırıkhan’da

Öte yandan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın 10 kişilik arama-kurtarma ekibi dün öğle saatlerinde Kırıkhan-Hatay’a ulaştı.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Bugün Öğretmenevinde 1, yanındaki ev enkazında gerçekleştirilen arama-kurtarma faaliyetinde 1 şahsın cansız bedeni göçük altından çıkarılmıştır.

Ekibimizin öğretmenevi civarında gerçekleştirdiği arama-kurtarma çalışmaları sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 cansız bedene ulaşılırken 1 yaralı şahıs göçük altından çıkarılmıştır. Ekiplerimiz kendilerine gelen yardım talepleri doğrultusunda arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.”

Sivil Savunma ekipleri Kırıkhan Öğretmenevi enkazından çalışma arkadaşları Amaç Arnavutoğlu’nun cansız bedenini de çıkarmıştı. Arnavutoğlu, sağlık için gittiği Hatay Kırıkhan’da depreme yakalanmıştı.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fenerbahçeliler Derneği’nden gıda yardımı
Fenerbahçeliler Derneği’nden gıda yardımı
  1. Spor
﻿