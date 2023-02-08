Sivil Savunma ekiplerinin Adıyaman ve Hatay Kırıkhan’daki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama-kurtarma ekibi, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Buna göre, ekipler bugün Adıyaman’daki enkazda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 erkek yetişkin şahsın cansız bedenine ulaştı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedild:

“Şimdiye kadar İsias Otel ve çevresindeki enkazlarda yapılan arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14 cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi İsias Otel’de, 5 kişi ise otel civarında olmak üzere toplam 6 yaralı göçük altından çıkarılmıştır.

Ekiplerimiz, çocuklarımıza ulaşabilmek için arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız bir şekilde 7/24 saat esasına göre yoğun bir şekilde devam etmektedir.”

-Sivil Savunma ekipleri Hatay-Kırıkhan’da

Öte yandan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın 10 kişilik arama-kurtarma ekibi dün öğle saatlerinde Kırıkhan-Hatay’a ulaştı.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Bugün Öğretmenevinde 1, yanındaki ev enkazında gerçekleştirilen arama-kurtarma faaliyetinde 1 şahsın cansız bedeni göçük altından çıkarılmıştır.

Ekibimizin öğretmenevi civarında gerçekleştirdiği arama-kurtarma çalışmaları sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 cansız bedene ulaşılırken 1 yaralı şahıs göçük altından çıkarılmıştır. Ekiplerimiz kendilerine gelen yardım talepleri doğrultusunda arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.”

Sivil Savunma ekipleri Kırıkhan Öğretmenevi enkazından çalışma arkadaşları Amaç Arnavutoğlu’nun cansız bedenini de çıkarmıştı. Arnavutoğlu, sağlık için gittiği Hatay Kırıkhan’da depreme yakalanmıştı.