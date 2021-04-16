Sivil Savunma iftar yemeği dağıtımı yaptı

Sivil Savunma iftar yemeği dağıtımı yaptı
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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı dün Gazimağusa Ulukışla Köyü’nde evlere paket servis şeklinde ilk iftar yemeği dağıtımını gerçekleştirdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki yıllarda halka açık çadırlarda verilen iftar yemekleri Covid – 19 salgını ve tedbirleri nedeniyle paket servis şeklinde yapıldı.
 
Açıklamaya göre 15 Nisan – 06 Mayıs tarihleri arasında her ilçede bir defa yapılacak şekilde farklı günlerde planlanan iftar yemekleri, ilgili belediye başkanlıkları ve muhtarlıklarla koordineli olarak, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerince evlere paket servis şeklinde dağıtılacak.

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