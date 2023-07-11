Sivil Savunma ile Arama Kurtarma Derneği iş birliği protokolü imzaladı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği, acil durumlar öncesinde, esnasında ve sonrasında dayanışma ve bilgi paylaşımını öngören protokol imzaladı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından verilen bilgiye göre protokol, müşterek organizasyonlar yapmayı, karşılıklı kurumsal destek sağlamayı, ulusal ve uluslararası alanlarda evrensel kurallar çerçevesinde iş birliği yapmayı; olağanüstü durum, savaş ile afet ve acil durumlarda iki taraf arasında iş birliğini geliştirmeyi öngörüyor.

İmzalanan protokol, ulusal ve uluslararası düzeyde taraflarca müşterek planlanan faaliyetlerin başarı ile icra edilmesi, olağanüstü durum, savaş ile afet ve acil durumlar öncesi planlanan eğitim, tatbikat, seminer, kongre vb. durumlar ile afet ve acil durumlarda lojistik destek, iletişim, bilgi ve malzeme paylaşımı ve karşılıklı yardım hizmetleri ile ilgili usul ve tedbirleri de kapsıyor.