Sivil Savunma ile Polis arasında protokol güncellendi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü arasındaki protokolün günümüz koşullarına göre güncellenmesi sağlandı.

İşbirliği protokolü bugün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle;

“Bu protokol kapsamında; Barış, olağanüstü hal, seferberlik ve savaşta yurdumuzda can ve mal kayıplarının azaltılması ve güvenliğinin sağlanmasında önemli görevler ifa eden SSTB ve PGM arasındaki faaliyet alanları çerçevesinde müşterek bilimsel, eğitsel, sosyal, kültürel vb. faaliyetler, birbirlerine kurumsal imkânları çerçevesinde destek, olağanüstü durum ile afet ve acil durumlar öncesi, esnası ve sonrasında merkezi ve yerel işbirliği sağlanacaktır”