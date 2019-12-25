Sivil Savunma personelinden şehitliklere ziyaret

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli, şehitlikler ve şehit mezarlarını ziyaret etti.

Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, başkan Başkanı Necmi Karakoç, şehit yakını olan Sivil Savunma personeli ile birlikte Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne de ziyarette bulundu.