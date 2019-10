Sivil Savunma Tatbikatı 2019 icra edildi

Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2019 İskele Boğaz bölgesinde icra edildi.

Tatbikat, afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan kamu/özel, kurum/kuruluşların yanı sıra, Uluslar arası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat, ülkede Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşların hazırlık seviyesini denemek, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 saat süren tatbikat Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin icrasıyla gerçekleştirildi.

İskele Boğaz bölgesine nereden geldiği belli olmayan iki füzenin düşmesi üzerine başlayan senaryo kapsamında, bina enkazından kazazede kurtarma, atlama yatağı ile kurtarma, , ev yangınlarının söndürülmesi, sedye ile kurtarma, tünelle üst kattan kurtarma, kurtarma kemeri ile kurtarma, sırtta indirme, duman dolu odadan kurtarma, tırmanma motoru ile binaya çıkma ve aşağıya köprü kurma, hidrolik itfaiye merdiveni ile kurtarma, trafik kazasına müdahale ve triaj, KBRN uygulaması, şüpheli pakete müdahale, kuyudan kurtarma, altyapı tamir çalışmaları, denize düşen araçtan kurtarma ve emare arama, denizde yangına müdahale ve deniz kirlenmesine müdahale helikopter ve gemiyle mülteci kurtarma faaliyetleri icra edildi.

Tatbikat, mobil hizmet birimleri ve ünitelerin gezilmesi ve sahra mutfağında pişen yemeğin yenilmesi ile son buldu.

Tatbikatı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile diğer askeri ve sivil yetkililer ile vatandaşlar izledi.

KARAKOÇ

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, tatbikat öncesi yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan afetler, nüfus artışı çarpık kentleşme ve sanayi kazarlının neden olduğu can ve mal kayıplarının her geçen gün arttığını, bu durumun kayıpları en aza indirmek için sürdürülen afet ve acil durumlara yönelik çalışmaları gerekli ve zorunlu kıldığını vurguladı.

Karakoç, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak bu bağlamda KKTC Afet Yönetimi Sistemi’nin çatısını oluşturan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesine mensup paydaşlarıyla birlikte yaşanması muhtemel afetlerde halkın can ve mal güvenliğini korumak için imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Karakoç, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının özellikle son yıllarda afetlere yönelik risk azaltma faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki resmi-özel kurum/kuruluşların yanı sıra, ülkede faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde pek çok proje üreterek afete dirençli toplum oluşturmaya yönelik gayret sarf ettiğini ifade etti.

Karakoç, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslar arası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi iş birliğinde ülkedeki mevcut sistemin uluslararası standartlara ulaşabilmesi için, ABD, Çin, İtalya, ve Hırvatistan’dan akademisyenlerin katılımıyla uluslararası nitelikte eğitim programı gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Karakoç, bugün Seviye-2 düzeyindeki tatbikat ile “müdahale” safhası kapsamında sahip olunan imkan ve kabiliyetlerin denemesini, kurumlar arası koordinasyonun sağlanarak oluşması muhtemel olaylara müdahalenin sınamasını ve elde edilecek bilgiler ışığında sistemin daha ileri seviyelere taşınmasının amaçlandığını vurguladı.

Tatbikatın uluslararası standartlara uygun olarak planlanıp icra edileceğini kaydeden Karakoç, “Gerçekleşmesini hiçbir zaman istemediğimiz ancak gerçekleşmesi halinde de bütün imkanlarımızı seferber edeceğimiz afet ve acil durumlarda halkımızın kendisini güvende hissetmesi bizler için en büyük motivasyon olacak” dedi.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da tatbikatın ardından yaptığı değerlendirmede, bugün gururu verici bir gün yaşadıklarını belirterek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının organize ettiği gösterinin herkesi mutlu eden gururlandıran bir organizasyon olduğunu kaydetti.

Uluçay, ülkede istenmeyen olaylar olduğunda ne yapılması gerektiğini topluma hatırlatan ve bunu kurumsal bir şekilde hayata geçiren Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığını ve bağlı ekipleri, personeli, ayrıca organizasyonda yer alan kurumların personelini kutladı.

Ülkede bir süre önce bir füze olayı yaşandığını, bugünkü konseptin de o olduğunu, mülteci konusundaki sıkıntıların ülkede sürekli yaşandığını belirten Uluçay, “Ülkemizin bazı alanlarında eksiklikler olsa bile kurumsallaşmış Sivil Savunma Teşkilatının bu düzeyde, bu derecede istenmeyen olaylar karşısında halkımızı güvende tutmak için ortaya koyduğu bu çaba, bu emek bu özveri gerçekten takdire şayandır” dedi.