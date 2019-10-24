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Sivil Savunma Tatbikatı 2019 icra edildi

Sivil Savunma Tatbikatı 2019 icra edildi
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Sivil Savunma  Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2019 İskele Boğaz bölgesinde icra edildi.
Tatbikat,  afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı  kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan  kamu/özel, kurum/kuruluşların yanı sıra, Uluslar arası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne  üye  yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Tatbikat,  ülkede Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içinde yer alan  tüm kurum ve kuruluşların  hazırlık seviyesini denemek, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine  yönelik farkındalık yaratmak,  kurum ve kuruluşlar  arasında iş birliği ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek  eksikliklerin giderilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3 saat süren tatbikat  Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin icrasıyla gerçekleştirildi.
İskele Boğaz bölgesine nereden geldiği  belli olmayan iki füzenin düşmesi üzerine  başlayan senaryo kapsamında,  bina enkazından kazazede kurtarma,  atlama yatağı ile kurtarma, , ev yangınlarının söndürülmesi,  sedye ile kurtarma,  tünelle üst kattan kurtarma,  kurtarma kemeri ile kurtarma,  sırtta indirme, duman dolu odadan  kurtarma, tırmanma motoru ile  binaya çıkma ve aşağıya köprü kurma, hidrolik itfaiye merdiveni ile kurtarma,  trafik kazasına müdahale ve triaj, KBRN uygulaması, şüpheli  pakete müdahale,  kuyudan kurtarma, altyapı tamir çalışmaları, denize düşen araçtan kurtarma ve emare arama, denizde yangına müdahale ve deniz kirlenmesine müdahale helikopter ve gemiyle mülteci kurtarma faaliyetleri icra edildi.
Tatbikat, mobil hizmet birimleri ve ünitelerin gezilmesi ve sahra mutfağında pişen yemeğin yenilmesi ile son buldu.
Tatbikatı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay,  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk,  Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er,  28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile  diğer askeri ve sivil yetkililer ile vatandaşlar izledi.
KARAKOÇ
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç,  tatbikat öncesi yaptığı konuşmada,  dünyada yaşanan  afetler, nüfus artışı  çarpık kentleşme ve sanayi kazarlının neden olduğu  can ve mal kayıplarının  her geçen gün arttığını,  bu durumun kayıpları en aza indirmek için  sürdürülen afet ve acil durumlara yönelik  çalışmaları gerekli ve zorunlu kıldığını vurguladı.
Karakoç,  Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak bu bağlamda KKTC Afet Yönetimi Sistemi’nin çatısını oluşturan  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi  Komitesine mensup paydaşlarıyla birlikte yaşanması muhtemel  afetlerde halkın  can ve mal güvenliğini korumak için  imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirme gayreti içinde olduklarını söyledi.
Karakoç,  Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının  özellikle son yıllarda afetlere yönelik risk azaltma faaliyetleri kapsamında  yurt içi ve yurt dışındaki resmi-özel kurum/kuruluşların  yanı sıra,  ülkede faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile  iş birliği içerisinde pek çok proje üreterek afete dirençli toplum oluşturmaya yönelik gayret sarf ettiğini ifade etti.
Karakoç,  Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslar arası  Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi iş birliğinde  ülkedeki mevcut sistemin uluslararası  standartlara ulaşabilmesi  için,  ABD, Çin, İtalya, ve Hırvatistan’dan akademisyenlerin katılımıyla  uluslararası nitelikte  eğitim programı gerçekleştirildiğine dikkati çekti.
Karakoç, bugün  Seviye-2 düzeyindeki tatbikat ile  “müdahale” safhası kapsamında  sahip olunan  imkan ve kabiliyetlerin denemesini, kurumlar arası koordinasyonun sağlanarak  oluşması muhtemel olaylara müdahalenin sınamasını ve elde edilecek bilgiler ışığında  sistemin daha ileri seviyelere taşınmasının amaçlandığını vurguladı.
Tatbikatın uluslararası  standartlara uygun olarak planlanıp icra edileceğini kaydeden Karakoç,  “Gerçekleşmesini hiçbir zaman istemediğimiz  ancak gerçekleşmesi halinde  de bütün imkanlarımızı seferber edeceğimiz afet ve acil durumlarda  halkımızın kendisini  güvende hissetmesi bizler için en büyük motivasyon olacak” dedi.
ULUÇAY
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da tatbikatın ardından yaptığı değerlendirmede,  bugün gururu verici bir gün yaşadıklarını belirterek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının organize ettiği gösterinin herkesi mutlu eden gururlandıran bir organizasyon olduğunu kaydetti.
Uluçay, ülkede istenmeyen olaylar olduğunda ne yapılması gerektiğini topluma hatırlatan ve bunu kurumsal  bir şekilde hayata geçiren Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığını ve bağlı  ekipleri, personeli, ayrıca  organizasyonda yer alan  kurumların  personelini kutladı.
Ülkede bir süre önce bir füze olayı yaşandığını, bugünkü konseptin de o   olduğunu, mülteci konusundaki sıkıntıların ülkede sürekli yaşandığını belirten Uluçay, “Ülkemizin bazı alanlarında eksiklikler olsa bile kurumsallaşmış  Sivil Savunma Teşkilatının  bu düzeyde,  bu derecede istenmeyen olaylar karşısında  halkımızı güvende tutmak için ortaya koyduğu  bu çaba, bu emek bu özveri gerçekten takdire  şayandır” dedi.
 

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