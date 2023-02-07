Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Adıyaman'da çalışmalarını sürdürüyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar neticesinde 06 Şubat 2023 pazartesi günü 5 erkek vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı.

07 şubat 2023 salı günü; 5 erkek yetişkin ve 2 kız öğrencinin cansız olarak enkaz altından çıkarılırken, 1 erkek yetişkin ise yaralı olarak tespit edildi. Yaralı vatandaşı kurtarma faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.

İsias Otel civarındaki enkazlar da yapılan arama-kurtarma çalışmalarında ise 1 anne ve 2 çocuk, 1 yetişkin erkek ve 1 kız çocuğunu yaralı olarak göçük altından çıkardı.

Ekiplerin, gece şartlarındaki olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ve KKTC’den giden kafilelerde yer alan öğrencilere ulaşabilmek için yoğun bir çaba sarf ettiği bildirildi.