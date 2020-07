Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Altınbaş Petrolleri ve Kıbrıs Türk Petrolleri arasında imzalanan işbirliği protokolü güncellendi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Altınbaş Petrolleri Ltd. Şti. ve Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. Şti. arasında 8 Ocak 2009 tarihinde imzalanan protokol günümüz koşullarına göre güncellendi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre işbirliği protokolü, 16 Temmuz’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Altınbaş Petrolleri Ltd. Şti. Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu ve Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. Şti. Genel Müdürü Cem Arat arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.

Protokol; Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın olağan üstü hallerde sefer görev emri verilen araçların akaryakıt ihtiyacının, sefer görev emri verilen akaryakıt istasyonlarında depolama ve tedarikini yaparak, kullanılmasına imkan sağlamayı amaçlıyor.