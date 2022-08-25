Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Bedensel Engellilere Yönelik Dalış etkinliği gerçekleştiriyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi bedensel engelli vatandaşlara yönelik tüplü dalış etkinliği düzenliyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve KKTC Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde ‘Engelsiz Mavilik 3’ sloganı adı altında üçüncüsü gerçekleştirilecek etkinlik, bedensel engellileri tüplü dalışla buluşturarak, engelsiz bir şekilde su altı güzelliklerini görmelerini amaçlıyor.

27 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Alsancak Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek olan etkinlik öncesinde, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi uzman eğitmenleri, katılımcıları dalışla ilgili bilgilendirecek ve ardından tüplü dalışlara geçilecek.