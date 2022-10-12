Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı EME 2022 ERE SIMEX Tatbikatı ve AEME Bölge Toplantısında temsil edildi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB), 10-14 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen AEME 2022 ERE SIMEX Tatbikatı (Afrika, Avrupa Ortadoğu Bölgesi Deprem Müdahale Tatbikatı) ve AEME Bölge Toplantısında temsil edildi.

SSTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan davetle iştirak edilen toplantı, BM Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) Avrupa, Afrika ve Ortadoğu 2022 bölge başkanı Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

INSARAG deprem müdahale metodolojilerinin uygulanması hedefiyle icra edilen tatbikatta, belirli bir sektörde bulunan kentsel arama kurtarma ekiplerinin (USAR) etkilenen alanda değerlendirme yapması, acil durumlar ve lojistik ihtiyaçların farkında olarak operasyon yürütmesi, bu çalışmalarını INSARAG Koordinasyon Yönetim Sistemi (ICMS) kanalıyla Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi’ne (OSOCC) bildirmesi ve yerel afet acil durum makamlarıyla ortak çalışma yapma konusunda pratik yapmaları amaçlandı.

Üç gün süren tatbikatın masa başı kısmı AFAD Merkez Yerleşkesinde, tatbikatın saha uygulamaları ise AFAD Ankara İl Müdürlüğü’nde icra edildi. Tatbikat, Kalecik ilçesinin kuzeyinde meydana gelen 7,2 rihter ölçeği büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden yapıldı.

Tatbikatın saha kısmında, 32 kurum ve kuruluştan 279 arama kurtarma personeli, 57 araç ve 6 arama kurtarma köpeği yer aldı. Masa başı bölümünde ise AFAD personeli ve koordinasyonundaki STK’lar dışında, 23 ülkeden 101 yabancı afet uzmanı görev yaptı.

INSARAG AEME bölge başkanı Türkiye’nin ev sahipliğindeki tatbikatın açılış töreninde, aralarında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’nın da yer aldığı üst düzey yöneticilerden oluşan çok sayıda katılımcı hazır bulundu.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TC İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da toplantıya katıldı.

Faaliyet kapsamında düzenlenen AEME Bölge Toplantısında ise, bölgedeki son gelişmeler ve 2022 AEME Çalışma Planı ele alındı.

-Karaca AFAD Başkanı’nı ziyaret etti

Söz konusu faaliyet kapsamında Ankara’da bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, 10 Ekim Pazartesi günü TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

TC AFAD başkanlığında gerçekleştirilen görüşme sırasında, iki kurum arasında devam eden iş birliği, önümüzdeki dönemde müşterek olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve iki kurum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili konular ele alındı.