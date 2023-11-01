Sivil Savunma’da kısmi tatbikatlar icra edildi

Sivil Savunma Halk Örgütü kadrolarında bulunan mükelleflerin bilgi ve deneyimlerini artırmak, olası afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplerin olay bölgesine intikaline kadar olan sürede panik, kargaşa ve yaşanan afetin neden olacağı kayıpların en aza indirilmesini sağlamak amacıyla “kısmı tatbikatlar” yapıldı.
Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatlar, 30 Ekim’de Gazimağusa ve İskele’de, dün Lefkoşa’da, bugün ise Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde gerçekleştirildi.
Kısmi Tatbikatlar, Halk Örgütü personelinin, yıl içerisinde Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafından bulundukları kadroların görev ve sorumlulukları ile ilgili verilen eğitimler doğrultusunda icra edildi.