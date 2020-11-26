“Siyasetin, kaynakları çoğaltmak yanında vicdanları sızlatmayacak bir dağılım ve paylaşımı başarabilmesi şart”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, siyasetin, kaynakları çoğaltmak yanında vicdanları sızlatmayacak bir dağılım ve paylaşımı başarabilmesinin şart olduğunu vurgulayarak, başarılı olmayan siyasetin ne toplumun varlığını geleceğe taşıyabileceğini, ne de kimliğini koruyabileceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası yaptığı yazılı açıklamada, seçim yapmanın, meclis oluşturmanın, makamlar ihdas etmenin yönetme, yönetebilme ile aynı şeyler olmadığının artık anlaşıldığına işaret ederek, siyaseti yeniden yoluna koymak gerektiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şu andaki halimizle yeniden ve bir yerden başlayamayacak kadar bir çaresizlikle karşı karşıya kalmış durumdayız. Aylardır hükümet olmadığı gibi, ufukta yönetme sorumluluğunu üstlenebilecek bir hükümet seçeneği de hala daha neredeyse görülmüyor.

Maalesef yeni bir toplum sözleşmesi ihtiyacı ve bu çerçevede bir anlayış ve irade kaçınılmaz görünüyor. Odamız sorumluluklarını bugüne kadar olduğu gibi toplumdan yana yerine getirmeye devam edecektir. Başarmadığımız sürece de ne hükümet ne de erken seçim bizleri bir yere taşımayacaktır.”