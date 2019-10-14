Siyasi Parti temsilcileri PAB toplantısında Belgrad'ta biraraya geldi

Sırbıstan’ın başkenti Belgrad’ta gerçekleşen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısı kapsamında Türk ve Rum Siyasi parti temsilcileri düzenlenen toplantıda biraraya geldi.

Moderatörlüğünü İtalyan Milletvekili On.Lia Quarta Pelle’nin üstlendiği toplantıda Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerin temsicileri yer aldı.

Bu kapsamda UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Doğuş Derya, HP’den Jale Refik Rogers, TDP’den Cemal Özyiğit, DP’den Koral Çağman ve YDP’den Bertan Zaroğlu görüşlerini sunumlar yaparak anlattılar.

Toplantıya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Milletvekili Skevi Koutra Koukouma ve bazı milletvekilleri katıldı.

Parti temsilcileri toplantı süresince; siyasal eşitliğin tanımı, güvenlik ve garantiler, ada etrafındaki hidrokarbonlar konusunda fikir ve görüşlerini ortaya koydular.

Toplantıda ayrıca nasıl bir çözüm bulunması gerektiği, KKTC hükümetinin Maraş konusunda aldığı karar ve BM parametrelerinden tarafların ne anladığı hakkında fikirler tartışıldı.