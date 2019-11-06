‘Siyasiler festivale davet edilmeyecek’

Lefke Hurma Festivali’nin onuncusu, 10 Kasım Pazar günü, Lefke Kapalı Pazar'da (Bandabuliya) gerçekleştirilecek.
Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Lefke Hurma Festivali’nin onuncusu, 10 Kasım Pazar günü, Lefke Kapalı Pazar’da ( Bandabuliya) 10.00 – 18 .00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Lefke Turizm Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek yönetim kurulu, “siyasilerin festivale davet edilmemesi” kararı aldı.
Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş sosyal medyada yaptığı açıklamada, alınan karar uyarınca 2016 yılında ilçe olan Lefke’ye hükümetlerin gereken önemi vermemeleri nedeniyle festivale siyasetçilerin siyasi kimlikleriyle davet edilmeyeceğini, festivalin açılışını eski maden işçilerinin yapacağını duyurdu.
İşte o açıklama;