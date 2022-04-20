"Siyasiler ülkenin acil ihtiyaçlarına odaklanmalı"

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), halkın pek çok sorunu dururken, hükümet ortağı partinin iç sorunlarının, gündemin başında yer almasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını söyledi.

Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, onlarca sorun çözüm beklerken “Onlarca sorun kamuoyunun önünde dururken, parti içi çekişmelerin, şahsi gerilimlerin tırmanarak gündemi meşgul etmesi, şahsi menfaatlerin öne geçmesi, iktidar ciddiyetinden çok uzaktır” denildi.

Hükümet ile siyasilerin ülkenin kalkınması ve üretimi artırmak gibi bir gailesi olduğuna inanmadıkları ifade edilen açıklamada, “Bizler, biriken sorunlarımız için gece gündüz çalışıp öneriler ve projeler üretirken, karşımızda istikrarlı bir yönetim bulamamaktayız” denildi.

Siyasilere ülkenin acil ihtiyaçlarına odaklanma çağrısı da yapıldı.