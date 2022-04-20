“Siyasilerin keyfi davranışlarına tahammülümüz kalmadı”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), ülkede yaşanan siyasi krize yönelik yazılı açıklama yaptı.

KTİMB’den yapılan açıklamada; ülkenin iki yıl süren Covid-19 salgını akabinde Ukrayna Savaşı nedeniyle adeta bir yangın yerine döndüğü, başta Cumhurbaşkanı Tatar olmak üzere siyasilerin keyfi ve benmerkezci davranışlarının, siyasi arenayı da darmadağın ettiği ve ülkeyi yönetimsiz bıraktığı kaydedildi.

KTİMB’den yapılan açıklamada; “Uzun süredir devam etmekte olan kurultay merkezli kutuplaşma ve gerilimler, devamında yaşanan erken genel seçim, ülkenin sorununun ne olduğunu biliyor olmalarına rağmen siyasi kadroların sadece kendi çıkarlarını temel alan sorumsuz yaklaşımlarının bencilce devam ettiğini gözlemlemekteyiz.

Ülkenin ve halkın sorunlarını merkezine almayan, bu sorunların çözümlenmesi için fikir üretmeyi ve çaba harcamayı önemsemeyen siyasilerin ülkemize vereceği hiçbir şey yoktur; onların her davranışı bugün olduğu gibi kaosa neden olmaktan başka bir işe yaramayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “artık bu tür davranışlara daha fazla tahammül etme olanağının kalmadığı” belirtilerek şöyle denildi:

“Bütün siyasi liderleri, siyasi yapımızın temelini oluşturan anayasal kurallara, siyasi davranışları düzenlemesi gereken etik kurallara uyarak halkın sorunlarını hafifletmeyi amaçlayan davranışlar geliştirmeye davet ediyoruz. Aksi bir durum, bu ülkeyi daha derin bir karmaşaya sürükleyecektir.”