Slovak Büyükelçiliğinin himayelerinde toplantı

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin katıldığı toplantıda liderlere sonuç odaklı yaklaşımla müzakerelere başlama ve güven arttırıcı önlemleri hayata geçirme çağrısı yapıldı.

Slovak Büyükelçiliğinin himayelerinde ara bölgede ayda bir kez düzenlenen toplantıların bugünkü bölümünde Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) önerisi üzerine “Kıbrıs sorunu için yeni girişimler” konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Slovakya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Jan Skoda tarafından toplantı sonunda okunan ve üzerinde mutabık kalınan ortak açıklamada, “(toplantıya katılan siyasi partiler) İki taraf arasında güven ve iş birliğini arttırmaya yardımcı olmak amacıyla üzerinde mutabık kalınan güven arttırıcı önlemlerin uygulanmaya konmasına paralel olarak bu yönde yeni ve etkili fikirler geliştirmeleri ve sonuç odaklı bir yaklaşımla müzakerelere başlanması için liderlere çağrıda bulunma konusunda anlaştı“ denildi.

Toplantıya, Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP), Ulusal Birlik Partisi(UBP), Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP), Kıbrıs Sosyalist Partisi(KSP), United Cyprus Party(BKP), Güney Kıbrıs’tan ise Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs Yeşiller Partisi, Demokrat Parti (DİKO), Demokratik Seferberlik Partisi(DISY), Sosyal Demokratlar Hareketi(EDEK), Merkezin Yeniden Yapılandırılması Siyasi Grubu (EPALIXI), Birleşik Demokratlar’dan (EDİ) temsilciler katıldı.

Bir sonraki toplantının 24 Nisan’da yapılacağı kaydedildi.