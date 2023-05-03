Slovakya Büyükelçiliği, siyasi partilerin iki toplumlu toplantılarının 34. yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenliyor

Slovakya Büyükelçiliği organizasyonunda yürütülen Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin iki toplumlu toplantılarının 34’üncü yıldönümü dolayısıyla Slovakya Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenleniyor.

16 Mayıs Salı günü 12.00-14.00 saatleri arasında Ledra Palace’ta yapılacak resepsiyonda, Kıbrıs’ta Barış için İki Toplumlu Koro da konser verecek.

Slovakya Büyükelçisi Martin Bezak tarafından yapılan açıklamaya göre, eski Çekoslovakya’da Prag şehrinde 16 Mayıs 1989 tarihinde ilk defa gerçekleşen siyasi partilerin iki toplumlu toplantısının yıldönümü olması nedeniyle yapılacak olan sosyal buluşmada, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderleri, iki toplumlu diyalog sürecine katılan siyasi partilerin liderleri ve temsilcileri, iki toplumlu teknik komite üyeleri, Birleşmiş Milletler yetkilileri, diplomatik misyon şefleri ve diğer davetlilerin yer alması bekleniyor.

Slovakya’nın Kıbrıs’ta barış, güvenlik ve refah adına düzenlediği vurgulanan resepsiyonda, katılımcı liderler ve temsilcilerin bir araya gelerek, farklı konularda tartışması ve görüş paylaşmasına imkan yaratılması planlanıyor.