Slovakya'nın Lefkoşa Büyükelçiliği resepsiyon düzenleyecek

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs’taki siyasi partiler, BM Kıbrıs Barış Gücü, diplomatik misyon, medya ve sivil toplum örgütü temsilcilerine yönelik resepsiyon düzenleyecek.



Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Jan Skoda tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Şubat Çarşamba günü 12.30-14.30 saatleri arasında Ledra Palace Otel’de gerçekleştirilecek resepsiyonda, BM Genel Sekrerteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar bir konuşma yapacak.



Siyasi parti başkan ve temsilcilerini bir araya getiren yılın ilk buluşmasının geleneksel olarak Slovakya Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Skoda, bu yıl bu buluşmanın sosyal bir aktivite olarak planlandığını kaydetti ve 2019 yılının adaya barış, güvenlik ve refah getirmesini diledi.