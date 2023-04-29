Slow Food Salamis, dünyada 29 Nisan’da düzenlenen Dünya Çorba Günü etkinliğine destek verecek

low Food Gençlik Örgütü, dünyada 29 Nisan’da düzenlenen Dünya Çorba Günü etkinliğine, Kuzey Kıbrıs’ın ilk Slow Food Birliği “Slow Food Salamis”in de destek vereceğini açıkladı.
“Gezegenimizi ve geleceğimizi korumak iklim değişikliğine ve daha büyük salgınlara ve kıtlıklara dur diyebilmek için, yerel gıdaya ve mevsiminde üretime öncelik vermeliyiz” diyen Kurşun, iklimin değiştiğini, covid-19 salgınıyla dünyanın da değişeceğini, o halde gıda ve tarımın da değişmesi gerektiğini kaydetti.
Kurşun, “şimdi doğaya, yerele, atalık tohumlara ve köklerimize dönme, yerel üretim zamanı" dedi.