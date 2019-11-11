Sofu Altınbaş: “Büyük bir komplo kuruldu. Esas mağdur biziz"

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, bugün mahkeme huzuruna çıkarılan iş insanı Vakkas Altınbaş ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Büyük bir komplo kuruldu. Esas mağdur biziz. Davaya bahis konuyla ilgili 4 milyon sterlin ödeme yaptık. Üç milyon kusur sterlinlik de çekler var.

Tapuları alamadığımız için çekleri mahkeme kararıyla durdurduk. Konu mahkemededir. Altınbaş ailesi olarak kendimizi tam bir organize komplo içerisinde bulduk.

Yasal olarak tüm haklarımızı kullanacağız. Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş ve Orkun Altınbaş’ın yürüttüğü işler tamimiyle yasaldır. Kamuoyuna önemle duyurulur” i