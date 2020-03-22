Soğa çıkma yasağı konusu..."Karar yeterli değildir, farklı cümlelerle aynı sonuç bu"

Dr. Erol Uçaner kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile hükümetin bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı kararını tartıştı.

Uçaner'in açıklaması;

Karar yeterli değildir, farklı cümlelerle aynı sonuç bu..

Beni durduran polise Girneye gidersem ve yanımda biri varsa,bankaya gidiyoruk derim, gelsin arkamdan,ordaki banka kapalı, bankomattan para çekecem derim!! Yada magusadaki eczaneye,sanane istediğim eczaneye giderim!!

Yeterli değil, bazı kamu kuruluşları açık olacakmış!!

Çünkü covid19 özel antlaşma yaptı ben sizin bankalarınıza girmeycem söz!!!

Bilmem ya ben yanlış düşünürüm, ya ben yanılırım yada aşırı tedirginim,belki Italya yi görürüm, Almanya yi görürüm, Ispanya yi görürüm, İran i görürüm,!!

Belki de KKTC nin o hale gelmesini istemem!!!

Pekiii sunu sorayım!

Ya 1 hafta sonra gelişmeler istenmeyen boyuta gelirse napacaksınız?Sil baştan 2 hafta sokağa çıkma yasağımı olacak?

Hesaplayınca 15 marttan beridir insanları engelleyin dedigimizde ,çıkmasınlar, tutuklayın, vs vs ,cezai islem uygulayın dediğimiz hersey boşa gitti!!

1 hafta sonra kısmı değil de tam sokağa çıkma yasağı koyunuz ama bankalar gene açık olsun !!!