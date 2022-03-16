Soğuk hava sürecek

Meteoroloji Dairesi, soğuk havanın ileriki günlerde de devam edeceğini; hafta sonu hariç, çarşambaya kadar yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 17 – 23 Mart tarihlerini kapsayan Hava Tahmin Raporu’na göre bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri soğuk ve nemli, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 14 -17 ºC, diğer günlerde ise 10 - 13 ºC dolaylarında seyredecek.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı çok bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; cumartesi günü parçalı bulutlu; pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; pazartesi günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; salı günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve çarşamba günü ise parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgarın, periyodun ilk günü Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.